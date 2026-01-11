Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна потребовала у посла Украины в США Ольги Стефанишиной объяснений из-за жалоб православных христиан западной Украины. Об этом она написала в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).

Член Конгресса обратила внимание на видеообращение верующих, которые жалуются на захват церквей и преследования со стороны властей. Она отметила, что «незаконное изъятие» должно прекратиться.

«Можете ли вы прокомментировать это? Или православных христиан, которые приходят ко мне в офис? Я понимаю, что вы объясняете действия украинского правительства, но заключение христиан в тюрьму никогда не бывает хорошей идеей», — написала Луна.

Ранее стало известно, что в Министерстве иностранных дел России прокомментировали преследование УПЦ со стороны украинских властей.