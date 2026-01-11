Сын свергнутого шаха Пехлеви сделал заявление об Иране

Реза Пехлеви, сын иранского шаха, свергнутого в 1979 году в ходе исламской революции, рассказал журналистам, что намеревается при первой же возможности вернуться в страну. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне Пехлеви опубликовал в соцсетях очередное видеообращение с призывом ко всеобщей забастовке в Иране, а целью протестов назвал подготовку к захвату и удержанию стратегически важных улиц и объектов.

Пезешкиан назвал причину беспорядков в Иране

Сын шаха отметил, что последний раз был в Иране в 1978 году. Он добавил, что времени прошло много, но все же он вернется в страну.

«Я готов вернуться в Иран при первой же возможности. Я уже планирую это», — отметил Пехлеви.

Участники протестов, заметил он, призывают его вмешаться и возглавить Иран в переходный период. Он добавил, что «готов к этому шагу».