Евросоюз не может предложить ничего, кроме ненависти к России. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью словацкому телеканалу ТА3.

© AP / ТАСС

«Единственное, что может Европейский союз - это ненавидеть русских», - сказал Фицо.

Ранее сегодня он выступил с предложением отстранить Каю Каллас от должности верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. По мнению Фицо, Евросоюз не способен оперативно реагировать на возникающие кризисы и фактически лишён самостоятельной позиции по ключевым мировым событиям.

Фицо обвинил две страны в провокации по Украине

До этого Фицо заявил, что переговорам по урегулированию на Украине старательно мешают, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».