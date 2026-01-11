Пезешкиан назвал причину беспорядков в Иране

Президент Ирана Масуд Пезешкиан обвинил США и Израиль в организации беспорядков в стране. Об этом сообщает иранское издание Al Mayadeen.

«Некоторые террористические элементы проникли из-за пределов страны», — заявил Пезешкиан.

По его словам, специально обученные диверсанты были завезены из-за рубежа для подрыва обстановки.

Иранский лидер утверждает, что Вашингтон и Тель-Авив координируют протесты как изнутри, так и извне, чтобы усилить волнения. Он призвал граждан участвовать только в мирных акциях, чтобы «не позволить бунтовщикам разрушить общество».

Нетаньяху сделал заявление о протестах в Иране

Пезешкиан также заявил, что поджигатели рынков и мечетей, которых он назвал террористами, «истребляют население» и не являются частью иранского общества.