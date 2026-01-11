СМИ: Трамп хочет в ближайшие дни объявить состав Совета мира по Газе

Президент США Дональд Трамп планирует в ближайшие дни объявить состав Совета мира по Газе для осуществления послевоенных планов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

© Газета.ru

Согласно заявлению американского посредника Бишары Бахбаха, на которого ссылаются журналисты, ожидается, что Совет мира по Газе будет объявлен на следующей неделе, а его первое заседание пройдет на полях форума в Давосе.

Сообщается, что Совет будет состоять преимущественно из действующих глав государств и правительств, а возглавляться — самим Трампом. В его задачи войдут формирование временной администрации в Газе вместо ХАМАС, привлечение международных сил безопасности и финансирование восстановления анклава.

До этого США выступили с предложением создать на границе между Израилем и Сирией демилитаризованную экономическую зону. Портал Axios со ссылкой на источники писал, что инициативу американская сторона озвучила во вторник на переговорах в Париже. В обсуждении участвовали спецпредставитель по Сирии Том Баррак, спецпосланник президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер.

31 декабря сообщалось, что Трамп пообещал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в ходе встречи, что позволит ЦАХАЛ снова атаковать палестинское движение ХАМАС, если оно не выполнит достигнутое соглашение и не начнет разоружаться.