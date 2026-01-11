«Это закончится очень плохо»: в Бельгии высказались о захвате Гренландии

Реализация инициативы Соединенных Штатов по взятию под контроль Гренландии может привести к катастрофическим последствиям, заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен в эфире телеканала VTM.

© Zuma/ТАСС

Ранее глава США Дональд Трамп снова поднял вопрос о возможном захвате Гренландии. Кроме того, чиновники Белого дома показали карту, на которой остров изображен в цветах американского флага.

«Гренландия — это не Венесуэла и не Иран. Речь идет о важнейшем вопросе для выживания НАТО. Там нельзя вмешиваться военным путем, иначе это закончится очень плохо», — разъяснил Франкен.

Министр уточнил, что провел ряд встреч с американской стороной. В частности, побеседовал с послом США в Бельгии и постпредом Соединенных Штатов при НАТО, предупредил их, что вторжение в Гренландию создаст большие проблемы.

Захват Гренландии США назвали вопросом времени

Дипломаты ответили в ходе переговоров, что Вашингтон не планирует брать остров под контроль военным путем, а собирается приобрести его, пояснил глава ведомства.

По его мнению, необходимости в этом нет — достаточно усилить присутствие НАТО в Гренландии и её окрестностях, чтобы «дать понять России и Китаю, что остров является частью территории альянса».