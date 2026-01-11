Президент Кубы отреагировал на ультиматум Трампа

Куба уже 66 лет подвергается нападкам США и готова до последней капли крови защищать свою независимость. Об этом заявил президент республики Мигель Диас-Канель, реагируя на заявления американского лидера Дональда Трампа.

"Куба - свободная, независимая и суверенная страна. Никто нам не диктует, что делать. Куба не нападает, это на нее нападают США уже 66 лет, Куба не угрожает, она готовится и готова защищаться до последней капли крови", - написал Диас-Канель в X.

Он указал, что США не имеют морального права упрекать Кубу в чем-либо, поскольку это именно американские власти "превращают в бизнес все, включая человеческие жизни".

"Те, кто сейчас истерично обрушиваются с нападками на нашу страну, больны яростью из-за суверенного решения нашего народа выбрать свою политическую модель. Тем, кто обвиняет революцию в серьезных экономических лишениях, которые мы переживаем, должно быть стыдно, потому что они знают и признают, что это результат драконовских мер удушающего давления, которые США принимают против нас уже шесть десятилетий и теперь угрожают ужесточить", - добавил президент.

11 января президент США Дональд Трамп заявил, что Куба больше не будет получать нефть и деньги из Венесуэлы. Он обвинил Гавану в оказании Каракасу "услуг безопасности". Трамп сообщил, что поставки венесуэльской нефти на Кубу будут прекращены.