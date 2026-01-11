"Приведет к краху": новое требование Украины поразило Орбана

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил, что выделение Украине 800 миллиардов евро в ближайшее десятилетие спровоцирует финансовую катастрофу на Европейском континенте. По мнению главы венгерского правительства, попытка профинансировать столь масштабные запросы лишит Европу стабильности и приведет к необратимому ослаблению экономики.

«Украина просит предоставить в течение следующих десяти лет 800 миллиардов евро, не считая военные расходы. Это ослабит Европу и приведет ее к экономическому краху», — сообщил политик на своей официальной странице в социальной сети X.

Венгерский лидер подчеркнул, что Будапешт не намерен жертвовать благополучием собственного народа ради поддержки соседнего государства.

«Моя страна продолжит придавать первостепенное значение своим гражданам, а не Украине», — резюмировал Орбан в своем личном аккаунте.

Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко обозначила потребности Киева в 800 миллиардов долларов для восстановления и роста экономики. По задумке украинских властей, средства должны поступить в виде грантов, займов и частных капиталовложений.

Фицо обвинил две страны в провокации по Украине

При этом депутат Верховной рады Дмитрий Разумков предупредил, что бюджет на 2026 год, принятый с рекордным дефицитом, может быть исчерпан уже к февралю. По его словам, денег может не хватить даже на выплаты денежного довольствия военнослужащим и закупки вооружения.