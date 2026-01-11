Нетаньяху сделал заявление о протестах в Иране

В Израиле внимательно следят за протестами в Иране, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. По его словам, израильтяне и весь мир «с восхищением смотрят на впечатляющую отвагу граждан Ирана».



Нетаньяху назвал митинги и беспорядки борьбой за свободу и поддержал протестующих. Кроме того, он высказал решительное осуждение «массовых убийств ни в чем не повинных мирных граждан».

Израильский премьер выразил надежду, что «персидская нация вскоре освободится от бремени тирании». По его словам, после этого две страны снова станут жить мирно и сотрудничать.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что «Иран, возможно, как никогда прежде, стремится к свободе», и что Соединенные Штаты «готовы помочь». Администрация Белого дома обсуждает возможность военной атаки на эту страну, сообщила The Wall Street Journal. По ее данным, пока единого мнения по этому поводу нет.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан сказал в своем обращении, что беспорядки в стране организованы США и Израилем, чтобы дестабилизировать ситуацию. Тегеран предупредил, что если Израиль или США нападут, объекты этих стран станут целями для ответного удара. Об этом заявил спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф. Он добавил, что иранские военные не будут ограничиваться в выборе реакций.