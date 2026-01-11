Посол США в Бельгии Билл Уайт в интервью телеканалу RTL отказался критиковать РФ из-за Украины. Журналисты телеканала попросили дипломата рассказать, считают ли в Вашингтоне, что Россия является угрозой в настоящее время.

Уайт заметил, что американская сторона ведет переговоры о мирном урегулировании кризиса на Украине.

Вместе с тем, пояснил посол, как европейцы, так и американцы любят требовать от главы США Дональда Трампа и Владимира Зеленского «жестких слов в адрес России».

«В настоящий момент мы работаем над выработкой мирного соглашения. Мы избегаем критики той или иной стороны, поскольку это контрпродуктивно», — подчеркнул Уайт.

В Москве сообщили ранее, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.