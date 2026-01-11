На Кипре ищут пропавшего экс-главу "Уралкалия" Баумгертнера
Власти Республики Кипр начали операцию по поиску бывшего генерального директора ОАО "Уралкалий" Владислава Баумгертнера. Сообщение об исчезновении российского предпринимателя опубликовала местная полиция.
"Полиция обращается за информацией, которая может помочь в розыске Владислава Баумгертнера, <...> гражданина России, пропавшего без вести 7 января 2026 года по месту своего жительства в Лимасоле", - отмечается в официальном сообщении управления уголовного розыска провинции Лимасол, размещенном в воскресенье в X.
Там же опубликованы фото и описание бизнесмена. Всех, кто располагает какой-либо информацией на этот счет, просят связаться с любым полицейским участком или позвонить на горячую линию.
Как информирует кипрская пресса, к поискам предпринимателя привлечены подразделения гражданской обороны, добровольцы, выделены вертолет и беспилотники. Полиция оцепила район деревни Писсури, расположенной на гористом побережье на примерно равном удалении от Лимасола и Пафоса. Это произошло после того, как был отслежен последний сигнал мобильного телефона Баумгертнера.
"Российское посольство в курсе происходящего и держит ситуацию с поисками российского гражданина на контроле", - сообщили корреспонденту ТАСС в дипломатическом представительстве РФ в Никосии.