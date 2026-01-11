Захват нефтяного танкера «Маринера», шедшего под российским флагом, был сигналом от главы США Дональда Трампа президенту России Владимиру Путину. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на американских чиновников.

Собеседник издания уточнил, что захват судна под российским флагом и решение американского лидера поддержать новый законопроект о жестких санкциях против Москвы — сигнал Путину о том, что Москве следует поспешить с урегулированием конфликта.

«Он использует метод кнута и пряника. И я думаю, что пряник у него закончился», — заметил источник.

По словам источника, стратегия, которой придерживается Россия на переговорах, все больше «утомляет» Трампа.

«Администрацию [США] утомляет то, что русские используют стратегию «два шага вперед, один шаг назад». Кажется, что они готовы, а когда возникают вопросы, в которых, как нам казалось, они были бы готовы уступить, они либо наращивают темпы [наступления], либо на время прекращают переговоры», — пояснил чиновник.

Собеседники издания заметили, что Вашингтон стал склоняться к точке зрения европейских союзников, что российская сторона «тянет время».

Трамп освободил двух россиян из состава экипажа танкера «Маринера»

Напомним, что танкер «Маринера» был задержан Береговой охраной США 7 января. Вашингтон объяснил операцию нарушением санкционного режима и заподозрил судно в использовании ложного флага.

Российская сторона отвергла эти обвинения, указав, что 24 декабря 2025 года нефтетанкер законно получил временное разрешение на плавание под российским флагом, о чем американская сторона была уведомлена 31 декабря.