Куба указала США на главное отличие между двумя этими странами

Куба отличается от США тем, что не организует военных вмешательств в дела других стран. Об этом заявил кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес в социальной сети X.

Кроме того, он напомнил, что Гавана не похожа на Вашингтон еще и тем, что не занимается наемничеством и шантажом.

Этому высказыванию предшествовали заявления президента США Дональда Трампа о том, что Куба больше не сможет получать из Венесуэлы ни денег, ни нефти.

Кроме того, Трамп назвал отличной идеей мысль о том, что президентом Кубы мог бы стать государственный секретарь США Марко Рубио.

Трамп сделал заявление по поводу Кубы

Также президент США считает, что Вашингтон уже никак не может усилить давление на остров, и Соединенным Штатам остается только прийти туда и взрывать. По его словам, Куба в настоящее время «висит на волоске».