Куба никогда и ни в какой форме не получала вознаграждение за услуги в сфере безопасности, оказанные той или иной стране, рассказал министр иностранных дел республики Бруно Родригес у себя в соцсетях.

Ранее глава США Дональд Трамп предупредил, что Каракас перестанет выплачивать Гаване деньги за защиту. Он добавил, что Вашингтон остановил «вымогательство средств у Венесуэлы».

«В отличие от США, у нас нет правительства, которое было бы склонно к наемнической деятельности, шантажу или военному принуждению против других государств», — отметил Родригес.

По его мнению, Куба имеет полное право импортировать топливо с тех рынков, которые готовы его экспортировать и которые реализуют свое право на развитие торговых отношений без вмешательства или подчинения односторонним принудительным мерам США.

Ранее западные массмедиа сообщили, что Мексика стала главным поставщиком нефти на Кубу, она значительно обогнала Венесуэлу в этой сфере.