Норвежский профессор Гленн Дизен на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) указал на двойные стандарты в отношении к Соединенным Штатам после захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а также к России и Китаю.

Эксперт подверг критике публикацию The Washington Post под названием «Как Китай и Россия используют захват Мадуро, чтобы раскачать американский дискурс».

Соединенные Штаты могут атаковать Венесуэлу, убивать ее граждан, похищать президента и красть нефть, но настоящая проблема заключается в "операциях влияния" Китая и России, критикующих ее с помощью "подстрекательских заявлений", поделился своей точкой зрения Дизен.

Лукашенко заявил, что похищение Мадуро связано с предательством и сговором

Соединенные Штаты 3 января провели операцию в Венесуэле, захватив президента Венесуэлы Николаса Мадуро с женой Силией Флорес и нанеся удары по военным объектам. Их доставили в нью-йоркский суд, где состоялось первое заседание по обвинениям в наркотерроризме, венесуэльский лидер вину не признал.

Каракас из-за инцидента запросил срочное заседание в ООН, а Венесуэлу временно возглавила вице-президент Делси Родригес, которая принесла присягу перед Нацассамблеей 5 января.

Министерство иностранных дел России выразило поддержку венесуэльскому народу, призвало освободить Мадуро и его супругу и не допустить дальнейшей эскалации. Китай указал, что США нарушили международное право.