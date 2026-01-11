Левые экстремисты устроили блэкаут в Берлине и обещают новые атаки

Левые экстремисты из группы "Вулкан", взявшие на себя ответственность за масштабный блэкаут в Берлине в начале января, пообещали новую атаку на энергосистему немецкой столицы. Они заявили, что установили взрывное устройство с таймером на линии электроснабжения в районе Марцан-Хеллерсдорф на востоке Берлина. После публикации заявления полиция вместе с электриками провела "профилактические проверки", однако ничего подозрительного не обнаружила. Но, как отмечает газета Tagesspiegel, угроза выглядит весьма серьезной: через Марцан проходит одна из двух основных высоковольтных линий, питающих Берлин.

© Российская Газета

"Нападение может иметь далеко идущие последствия для электроснабжения в восточной части города", - отмечает издание.

Хотя, казалось бы, куда дальше. Блэкаут, вызванный поджогом кабельного моста газовой электростанции на юго-западе города 3 января, оставил без электричества около 50 тысяч домохозяйств и две тысячи коммерческих организаций. Транспорт остановился, мобильная сеть отключилась, в двух десятках школ были отменены занятия. Для того, чтобы справиться с ситуацией, властям пришлось обратиться за помощью к бундесверу. Восстановить электроснабжение удалось только 7 января, но и после этого продолжали поступать сообщения об отдельных сбоях.

Городские власти, впрочем, не очень и торопились. В первый день блэкаута, когда масштаб катастрофы был уже очевиден, бургомистр Берлина Кай Вегнер отправился играть в теннис со своей гражданской женой и по совместительству городским министром образования Катариной Гюнтер-Вюнш. В пострадавшие районы Вгнер приехал лишь днем позже, рассказав, что накануне был так плотно занят координацией спасательных работ, что не мог ни на минуту оторваться от телефона - даже для того, чтобы выступить с обращением к горожанам. А когда СМИ поймали его на лжи, указав на совместные занятия спортом с министром, в сферу ответственности которого входили оставшиеся без света школы, Вегнер заявил, что ему "надо было проветрить голову".

Разразился, конечно, скандал. "Пока люди замерзали и впадали в отчаяние, Кая Вегнера не было на месте, он не присутствовал, не был доступен для пострадавших - он был на теннисном корте", - писал немецкий журналист Манафа Хасан, добавляя, что бургомистр просто "бросил город". Но никакой ответственности Вегнер не понес. Напротив, городские власти, как пишет газета Berliner Zeitung, попытались превратить блэкаут в собственную "историю успеха", бодро отчитавшись о том, что электроснабжение удалось восстановить раньше, чем ожидалось.

"Пять дней без электричества внезапно превратились в доказательство эффективного антикризисного управления", - мрачно иронизирует издание.

Эта "эффективность" городских властей удивила даже самих экстремистов, устроивших поджог. В опубликованном 8 января заявлении они сообщили, что ожидали восстановления электроснабжения всего через несколько часов после возгорания и не собирались устраивать берлинцам многодневный блэкаут. А заодно отметили, что пострадавшие горожане в основном организовывали свое спасение сами, помогая друг другу, без участия властей. Себя поджигатели называют группой "Вулкан", а свои действия они обосновали борьбой с "индустрией ископаемого топлива" и "разграблением Земли". В прошлом эта группа брала на себя ответственность за ряд достаточно крупных актов саботажа на инфраструктуре в Берлине и прилегающем Бранденбурге начиная с 2011 года, примерно с теми же целями.

Но то, что все это делали одни и те же люди, вызывает большие сомнения. После того, как "Вулкан" взяла на себя ответственность за поджог 3 января, появились и другие заявления, тоже от групп, называющих себя "Вулкан", но утверждавших, что именно они "настоящие", а поджигатели лишь присвоили название. Все это переросло чуть ли не в дискуссию с выяснением, кто тут "оригинал", а кто "фейк". Однако немецкие СМИ полагают, что какого-то одного настоящего "Вулкана" не существует, а есть что-то вроде движения: различные группы, которые берут одно название и действуют примерно в одной манере, подражая друг другу.

Не обошлось, естественно, и без предположений о причастности к поджогу России, а заодно и "Альтернативы для Германии". Но эти версии быстро сошли на нет: и власти, и эксперты признали, что произошедшее имеет, скорее всего, "местные корни". Лингвисты, в свою очередь, подтвердили, что заявления "Вулканов" писали немцы и без помощи искусственного интеллекта. Радикально настроенных сторонников левых идей в Германии хватает, как и различного рода их организаций. К тому же в "анамнезе" у немецких левых есть и реальный городской терроризм - его в 70-80-х годах прошлого века активно практиковали небезызвестная "Фракция Красной Армии" и другие подобные группы. Некоторые из участников этих групп до сих пор скрываются в подполье, ведя "двойную жизнь". Поэтому сам по себе поджог нельзя назвать чем-то из ряда вон выходящим для Германии, так же как и угрозы диверсий. Поражают последствия, но они, если бы не страсть бургомистра Берлина к спорту, возможно, были бы не столь масштабны.