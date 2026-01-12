Белый дом рекомендовал прочесть историю о применении США тайного оружия в Венесуэле

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт привлекла внимание к спорному интервью, предположительно данному бывшим охранником президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

В посте, опубликованном в социальной сети X пользователем Майком Неттером, называющим себя «инфлюенсером», утверждается, что американские военные применили во время операции некое неизвестное оружие, которое обездвижило телохранителей Мадуро, вызвав у них кровотечение из носа и сильные головные боли.

Левитт сопроводила ссылку на эту публикацию призывом: «Бросьте всё, что вы делаете, и прочитайте это».

