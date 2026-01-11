Израиль надеется на партнерство с Ираном в случае смены власти в Тегеране

Израиль рассчитывает на установление партнерских отношений с Ираном в случае смены власти в Тегеране. Об этом заявил на еженедельном заседании правительства премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"Мы все надеемся, что персидский народ скоро освободится от бремени угнетения. Когда этот день настанет, Израиль и Иран вновь станут верными партнерами в построении будущего процветания и мира", - утверждал премьер, слова которого приводит портал Ynet. "Когда режим падет, мы вместе сделаем добрые дела для обоих народов", - полагает Нетаньяху.