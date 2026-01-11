Париж и Лондон провоцируют Россию на конфликт, заявляя о планах направить своих солдат на Украину, заметил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Об этом пишет РИА Новости.

Премьер-министр Британии Кир Стармер после встречи так называемой «коалиции желающих» в Париже 6 января заявил, что в случае прекращения огня на Украине Соединенное Королевство и Франция создадут военные базы по всей Украине, построят склады техники для ВСУ, направят воинские контингенты.

«Так странно, что двое бывших союзников Советского Союза во Второй мировой войне — Великобритания и Франция — будто бы провоцируют, это провокация», — отметил Фицо.

Глава кабмина напомнил, что Москва неоднократно заявляла: каждый иностранный солдат на территории Украины будет легитимной целью в этом конфликте.

«Я задаю вопрос: это [планы лидеров ЕС] о мире или о схватке? Хотим любой ценой развязать войну? О чем на самом деле речь?», — поинтересовался премьер.

Фицо подчеркнул, что Словакия никогда не пошлет на Украину своих военных, добавив, что республика готова продолжить с украинской стороной реализацию взаимовыгодных гражданских проектов.

«У России есть вето»: американский офицер раскрыл крах «коалиции желающих»

Ранее словацкий премьер сообщил, что многомиллионные кредиты Киеву со стороны Евросоюза только продлевают мучения украинского народа.