Пезешкиан: Власти Ирана готовы решить проблемы в любой возможной форме
Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал населению решить проблемы в любой возможной форме. Он также обвинил в организации беспорядков США и Израиль, передает иранское телевидение.
«Мы готовы решить проблемы в любой возможной форме… Это наша обязанность решить озабоченности населения, но наша более высокая обязанность не позволить бунтовщикам разрушить общество.
По словам Пезешкиана, после конфликта в июне 2025 года между Ираном, Израилем и США «враги пытаются усилить волнения в Иране.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты иранского риала. Вскоре экономические требования переросли в политические: демонстранты стали требовать свержения действующего режима.
10 января наследник иранской шахской династии Реза Пехлеви призвал граждан страны к активным действиям с целью смены власти. Он также обратился к работникам стратегически важных отраслей экономики с призывом присоединиться к всеобщей забастовке.