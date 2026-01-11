Слова президента США Дональда Трампа о российских и китайских кораблях, якобы «окруживших» Гренландию, не соответствуют действительности. Об этом заявили дипломаты нескольких стран Северной Европы, передает ТАСС.

Источники издания Financial Times заявили, что Трамп озвучивает фейковую информацию, когда говорит о русских и китайских кораблях, якобы массово находящихся рядом с Гренландией.

«[Говорить], что там китайцы и русские, — это просто неправда. Я видел разведданные. Там нет ни кораблей, ни подводных лодок», — сказал один из высокопоставленных дипломатов.

Другой собеседник издания также отметил, что вокруг острова нет кораблей и подлодок РФ.

«Да, они есть в Арктике, но в российской части», — добавил он.

Ранее Трамп заявил в интервью, что американцы должны завладеть Гренландией во имя национальной безопасности. По его утверждениям, остров «окружен российскими и китайскими кораблями».