Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил с резким требованием об отставке верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас. По мнению главы словацкого правительства, нынешнее руководство внешнеполитической службы ЕС полностью дискредитировало себя, лишив объединение возможности самостоятельно влиять на мировые процессы.

«Скажу это первый раз и вслух: …мы должны заменить высокого представителя Европейского союза по международной политике госпожу Каллас», — заявил Фицо в интервью словацкому телеканалу ТА3.

Словацкий лидер подчеркнул, что под началом эстонского политика европейская дипломатия оказалась в глубоком тупике.

«Европейский союз не может своевременно реагировать на кризис и у него нет собственного мнения по событиям, которые происходят в мире», — резюмировал политик в эфире вещателя.

Критика в адрес Каи Каллас прозвучала на фоне растущего недовольства внутри ЕС неспособностью Брюсселя выстроить независимую линию в отношениях с новой администрацией президента США Дональда Трампа.

Ранее Роберт Фицо неоднократно указывал на то, что европейские структуры игнорируют национальные интересы стран-участниц.