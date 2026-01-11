Президент Венесуэлы Николас Мадуро передал первое сообщение из тюремной камеры в США. Он записал видеообращение своим родственникам, сообщив, что с ним и его супругой Силией Флорес «все хорошо».

Содержание ролика приводит Lemonde.

«Мы бойцы», — также заявил он, призвав сторонников не грустить.

Мадуро и его супруга, захваченные в ходе американской военной операции, находятся под стражей в Нью-Йорке уже неделю. Там глава Венесуэлы ожидает суда по обвинению в «наркотерроризме».

"Голова взрывалась": США применили секретное оружие во время захвата Мадуро

Ранее сообщалось об использовании США тайного оружия при захвате Мадуро. Венесуэльский охранник рассказал, что во время захвата президента американские военные использовали некое вооружение, вызвавшее у окружающих кровавую рвоту и невозможность подняться на ноги.