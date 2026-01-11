Украинцы начали выходить на протесты из-за отсутствия света

Жители Украины начали выходить на акции протеста из-за того, что власти не могут вернуть электричество в их дома. Так в районе населенного пункта Гореничи в Киевской области протестующие перекрыли трассу.

"В Гореничах под Киевом люди вышли на протест: в их домах света нет уже 4-е сутки", - сообщает украинское издание "Страна". На опубликованных кадрах видно, как люди выходят на дорогу с картонками, на которых содержатся требования вернуть свет.

Ранее в энергетической компании ДТЭК нынешнюю ситуацию назвали самой сложной за всю зиму. В украинском правительстве обещают восстановить электроснабжение к четвергу. При этом эксперты предупреждают, что на фоне ударов ВС РФ по критической инфраструктуре и холодов, ситуация в украинской энергетике может ухудшиться.