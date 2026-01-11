В США арестовали бывшего министра финансов Ганы

Бывший министр финансов Ганы Кеннет Офори-Атта (2017-2024) был задержан в США сотрудниками ICE (Иммиграционная и таможенная полиция).

Об этом сообщило посольство Ганы в Вашингтоне в сети X.

«Посольство Ганы в Вашингтоне, округ Колумбия, подтверждает, что бывший министр финансов Ганы господин Кеннет Нана Яу Офори-Атта был взят под стражу Иммиграционной и таможенной полицией (ICE) в Соединенных Штатах», — говорится в официальной публикации.

После получения этой информации ганская дипмиссия предприняла шаги для выявления обстоятельств данного дела.

Несмотря на предложенную консульскую поддержку, Офори-Атта отказался от общения с представителями посольства без присутствия адвоката.

В Гане против экс-министра финансов возбуждено дело, связанное с предполагаемой коррупцией в период его пребывания на посту. По данным СМИ, Офори-Атта находился в США с начала 2025 года, проходя лечение. Ранее власти Ганы объявляли его в розыск, подозревая в попытке уклониться от следствия. Однако после заявления адвокатов о намерении Офори-Атты вернуться на родину статус беглеца с него был снят.