Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп восхитился идеей назначить американского государственного секретаря Марко Рубио кубинским «президентом».

Трамп, реагируя на пост в соцсетях с предложением назначить Рубио «президентом Кубы», написал, что это была бы «отличная идея», передает РИА «Новости».

Ранее Трамп заявлял, что Куба «висит на волоске», кубинское руководство, по его мнению, переживает критический момент.