Трамп назвал отличной идею назначения Рубио президентом Кубы

Глава Белого дома Дональд Трамп назвал отличной идею назначения государственного секретаря США Марко Рубио президентом Кубы. Пользователь в социальной сети Х написал, что Рубио "будет президентом Кубы". "Отличная идея!" - написал американский президент в соцсети Truth Social, комментируя сообщение пользователя. 8 января Дональд Трамп в интервью радиоведущему Хью Хьюитту высказался о Кубе. По мнению президента США, островное государство "в большой беде" и "висит на волоске". До этого сенатор-республиканец Рик Скотт в эфире телеканала Fox Business заявил, что Cоединенные Штаты планируют взять Латинскую Америку под полный контроль. Он уточнил, что Соединенные Штаты намерены "установить порядок" на Кубе и Никарагуа, а в Колумбии — назначить нового президента. 3 января Соединенные Штаты нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро "больше не президент", а управление Венесуэлой "до передачи власти" берут на себя США.