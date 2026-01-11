В конгрессе США призвали военных не подчиняться приказам Трампа

Военные США должны отказаться выполнять приказ президента Дональда Трампа об аннексии Гренландии. Об этом заявил американский конгрессмен Тед Лью.

Политик-демократ в соцсети X обратился к авиации, флоту, армии и морской пехоте США. Он отметил, что Гренландия является автономной частью Дании, американского союзника по НАТО.

«Если Трамп отдаст приказ о военном нападении на Гренландию без одобрения конгресса, это будет незаконным приказом. Вы не подчинитесь этому незаконному приказу», — написал Лью в соцсети Х.

Он напомнил, что военные присягали конституции США, а не Трампу, который является верховным главнокомандующим.

Ранее в Совфеде отметили, что из-за Гренландии «датчане и разные прочие европейцы» вспомнили о международном праве.