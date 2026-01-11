«Ядерный рычаг»: в Киеве назвали три сценария развития конфликта
Украинские аналитики прогнозируют три варианта дальнейшего развития событий, которые напрямую зависят от действий администрации президента США Дональда Трампа в январе-феврале 2026 года. Наиболее тревожным сценарием эксперты называют тупик в переговорах, который может привести к непредсказуемой эскалации, вплоть до применения ядерного оружия.
Как сообщает украинское издание «Страна», инерционный сценарий "войны на истощение" перестает быть единственным вариантом. Будущее конфликта определится в ближайшие два месяца, когда Москва должна дать ответ по новому мирному плану.
Журналисты подчеркивают, что реакция Кремля на подобные действия Вашингтона может быть крайне жесткой.
Другой, более оптимистичный для завершения боевых действий сценарий предполагает достижение компромисса в ближайшие месяцы. Однако здесь существуют два главных камня преткновения: требование России о выводе ВСУ из ДНР, на что не соглашается Украина, и настаивание Киева на вводе иностранных войск, что категорически отвергает Москва.
Третий вариант развития событий — продолжение конфликта в текущих рамках, если мирный план не будет согласован, а Белый дом отвлечется на другие проблемы и не станет оказывать давление ни на одну из сторон. В этом случае конфликт может затянуться, предполагают авторы материала.