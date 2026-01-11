Захват Гренландии США назвали вопросом времени

Президенту США Дональду Трампу не очень важны мнения чиновников и генералов Пентагона или позиция европейской части НАТО по поводу присвоения Гренландии, считает политолог Александр Асафов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп якобы приказал Объединенному командованию специальных операций (JSOC) разработать план вторжения в Гренландию. При этом в Пентагоне считают, что силовые методы США в отношении страны НАТО разрушат Альянс.

Асафов уверен, что Дональд Трамп попробует вторжение в Гренландию, невзирая ни на Конгресс, ни на Пентагон, ни на мнение союзников по НАТО, которые для него вообще не значимы. По его мнению, сейчас перед США в этих планах стоит лишь вопрос сроков, времени и концентрации усилий, которые он может озвучить в Давосе.

«Трамп довольно внятно обозначает свою стратегию. По его словам, если Соединенные Штаты не захватят Гренландию, то это якобы сделают Китай и Россия. Однако НАТО это в одночасье не развалит. Трамп считает, что сохраняет НАТО своей волей, и эта позиция Трампа не лишена, честно говоря, оснований», — прокомментировал Асафов.

Ранее депутат Новиков указал, что США хотели бы управлять всем своим полушарием, менять неугодные режимы вне зависимости от воли народов соответствующих стран и полностью определять политику этих государств. Парламентарий добавил, что американский лидер, объявляя о новой версии доктрины Монро, сам же не ограничивает свои аппетиты западным полушарием.