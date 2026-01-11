Франция и Великобритания фактически инициируют военный конфликт с Россией, если реализуют планы по отправке своих армейских подразделений на территорию Украины.

С таким заявлением выступил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Здравый смысл в Брюсселе полностью потерян, а среди европейских лидеров свирепствует военный фанатизм», — сообщил глава венгерского дипломатического ведомства в ходе выступления на съезде правящей партии «Фидес».

По словам министра, недавние действия западных союзников создают прямую угрозу масштабной эскалации на континенте.

«В Париже было обнародовано заявление, согласно которому две европейские ядерные державы приняли решение отправить войска на Украину. По сути, это означает, что они начинают войну. Их цель состоит в том, чтобы вся Европа была охвачена пламенем войны», — подчеркнул Сийярто.

Венгерский политик также отметил, что правительство республики во главе с премьер-министром Виктором Орбаном намерено сделать все возможное, чтобы предотвратить реализацию подобных сценариев.

Напомним, что во вторник в Париже прошла встреча «коалиции желающих», участники которой обсуждали предоставление гарантий безопасности Киеву, в том числе формирование многонациональных сил. По итогам переговоров премьер-министр Великобритании Кир Стармер подтвердил, что стороны приняли декларацию, предусматривающую размещение войск на Украине.

МИД РФ при этом еще раз предупредил, что Москва будет рассматривать любые иностранные контингенты на территории Украины как законные военные цели.