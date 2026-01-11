Иран предупредил Израиль и США о последствиях в случае проявления агрессии

Спикер иранского парламента (меджлиса) Мохаммад-Багер Галибаф предупредил Израиль и США о последствиях в случае проявления ими военной агрессии. Иранское агентство IRIB цитирует РИА Новости.

По его словам, в случае удара по Ирану как Израиль так и все военные центры, базы и корабли США в регионе будут законной целью страны. Спикер парламента Ирана также указал, что ввиду непосредственного признания американского президента в наличии у него возможной цели совершить военную агрессию против Тегерана, Иран «в рамках законной обороны не будет считать себя ограниченным в реакции на совершенное действие».

Президент США Дональд Трамп предупреждал власти Ирана о последствиях, если погибнут протестующие в стране. При этом газета «New York Times» сообщала со ссылкой на официальных лиц, что Трампу доложили о возможных вариантах атаки против Ирана в свете протестов, развернувшихся в стране, и он всерьез раздумывает над одобрением ударов.

С 8 января в Иране активизировались протесты, начавшиеся после призыва со стороны сына иранского шаха Резы Пехлеви.

Ранее старший научный сотрудник Института востоковедения РАН профессор Владимир Сажин допустил, что США и Израиль могут нанести удары по центрам принятия решений в Иране.