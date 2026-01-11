Госдеп обратился к американцам в Венесуэле
В Каракасе вооруженные ополченцы останавливают автомобили и ищут граждан США и лиц, поддерживающих Вашингтон. Американцам следует немедленно покинуть Венесуэлу и не ездить в эту страну. Такое предупреждение появилось на сайте посольства США в Венесуэле.
Дипломаты сообщили, что ситуация с безопасностью в Венесуэле остаётся нестабильной.
«Посольство США в Боготе, Колумбия, предупреждает граждан США о том, что им не следует путешествовать в Венесуэлу. Остаются в силе предупреждения о запрете поездок в эту страну, изданные в 2019 году», — сказано в сообщении.
Отмечается, что международные рейсы возобновились, и граждане США должны немедленно покинуть Венесуэлу, соблюдая меры предосторожности.
«Поступают сообщения о группах вооружённых ополченцев, известных как colectivos, которые устанавливают блокпосты и обыскивают автомобили в поисках доказательств гражданства США или поддержки США», — пишут дипломаты.
Кроме того, по всей стране продолжаются периодические отключения электроэнергии и коммунальных услуг.
Госдеп установил четвертый, самый высокий уровень предупреждения для американских туристов в Венесуэле. Это означает серьёзные риски, включая угрозу «незаконного задержания, пыток, терроризма и похищения».