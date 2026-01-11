Стало известно о планах ЕС ввести санкции против США

Американские интернет-компании, банки и военные базы подвергнутся санкциям в ЕС, если президент США Дональд Трамп аннексирует Гренландию. План рестрикций уже разрабатывают в Брюсселе, пишет британская The Sunday Telegraph со ссылкой на источники.

По данным газеты, ограничительные меры могут быть направлены против американских технологических гигантов Meta (признана в РФ экстремистской), Google и Microsoft. Кроме того, Брюссель может запретить или ограничить работу соцсети X и ввести санкции в отношении банков и финансовых фирм, базирующихся в США.

Также европейские страны рассматривают возможность закрыть военные базы США на своей территории.

Sunday Telegraph назвала такие меры «радикальными». К ним могут прибегнуть, если Трамп решит атаковать остров с целью аннексии. Сейчас Британия и государства ЕС предлагают разместить миссию НАТО в Гренландии. Европейцы рассчитывают таким образом «не допустить присоединения острова к США».

Накануне американская пресса сообщила, что власти Дании были шокированы заявлениями Трампа и членов его команды о грядущей аннексии Гренландии.