Молчание НАТО на фоне заявлений Трампа в адрес Гренландии вызывает тревогу в Европе

Отсутствие реакции руководства НАТО на заявления президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии вызывает обеспокоенность в европейских столицах и усиливает сомнения в способности альянса защищать интересы Дании. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

По ее данным, европейские чиновники считают, что отсутствие публичной реакции альянса усиливает ощущение безнаказанности США в отношениях с союзниками.

"[Генеральный секретарь НАТО] Марк Рютте должен был быть человеком, на которого Европа могла бы положиться <…> Но он не должен быть таким молчаливым", - приводит издание слова одного дипломата ЕС.

Другой чиновник альянса в беседе с газетой указал, что такие вопросы "трудно обсуждать внутри НАТО".

"Но если этого не делать, то это означает, что мы все согласны с тем, что происходит", - добавил он.

Альянс не выступил с публичным заявлением, напоминает FT.

"Хотя мы не будем раскрывать детали дипломатических переговоров, генеральный секретарь, как всегда, тесно сотрудничает с лидерами и высокопоставленными чиновниками по обе стороны Атлантики", - сообщила FT глава пресс-службы НАТО Эллисон Харт.

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого президентского срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергает эти притязания, подчеркивая, что остров - часть королевства.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним, США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.