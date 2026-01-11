На Украине рассказали об опасном эксперименте Зеленского по разрушению Киева

Президент Украины Владимир Зеленский не занимается вопросами жизнеобеспечения Киева во время проблем в энергетической сфере столицы. Об этом на своем YouTube-канале заявил экс-помощник бывшего главы Украины Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин.

© Газета.Ru

По его мнению, Зеленский и его окружение халатно относятся к тому, что в данный момент происходит Киеве, перекладывая ответственность на других. Соскин отметил, что вместо этого украинские власти обсуждают, как бороться с коррупцией, произволом ТЦК (украинский аналог военкоматов) и дезертирами на фронте.

«Ставится какой-то совершенно безумно дичайший мегаэксперимент по разрушению столицы», — сказал он.

Накануне британский аналитик Александр Меркурис заявил, что слова мэра Киева Виталия Кличко о необходимости уехать из города на фоне перебоев с электричеством говорят о надвигающейся катастрофе для Украины.

В ночь на 9 января в Киеве произошли несколько серий взрывов. Как написал Telegram-канал «Военная хроника», украинская столица подверглась массированному налету беспилотников типа «Герань». Дроны летели на Киевскую область и ее административный центр с севера и востока.