Постпред Украины понадеялся, что Совбез ООН примет шаги по «принуждению» России к миру

Совет безопасности ООН на предстоящем заседании по Украине должен принять конкретные шаги по «принуждению» России к справедливому и долговременному миру. Об этом написал на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) постпред Украины при организации Андрей Мельник.

По его словам, Киев ждет от Совбеза не только «осуждения» действий России на Украине, но и «очень конкретных шагов по прекращению российской агрессии и принуждению Москвы к справедливому и долговременному миру на основе принципов Устава».

Мельник также поблагодарил Британию, Грецию, Данию, Латвию, Либерию и Францию, которые поддержали обращение Украины о созыве Совбеза после удара «Орешником».

До этого сообщалось, что Совет Безопасности ООН в понедельник проведет заседание, на котором будет обсуждаться конфликт на Украине. Встреча по повестке «поддержание мира и безопасности на Украине» состоится 12 января. Начало запланировано на 15:00 по местному времени (23:00 мск).