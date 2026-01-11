Американский журнал The Hill опубликовал статью, в которой призывает президента США Дональда Трампа любыми возможными способами добиться присоединения Гренландии.

Автор материала утверждает, что у Трампа практически не остаётся альтернатив для реализации этой цели. По его мнению, несмотря на критическую риторику европейских лидеров, они не смогут предпринять никаких действенных мер, чтобы помешать Вашингтону захватить остров, каким бы методом тот ни воспользовался.

Публикация также обвиняет европейские страны в том, что они извлекают огромную выгоду из американских гарантий безопасности, но при этом выступают против любых шагов США, которые демонстрируют их силу как великой державы, а не как благотворительной организации.

Ранее сообщалось, что Трамп приказал Пентагону составить план вторжения в Гренландию.