Венесуэла опровергла заявления США о небезопасной обстановке в стране

Власти Венесуэлы выступили с опровержением заявлений Государственного департамента США о нестабильной и небезопасной обстановке в стране. В официальном коммюнике, распространённом через Telegram-канал вице-президента по коммуникациям Альфреда Няньеса, утверждается, что американская сторона строит свои предупреждения на домыслах, призванных создать ложное впечатление о несуществующих рисках.

Ранее посольство США в Каракасе заявило о деятельности вооружённых формирований («колективос»), якобы устраивающих блокпосты для поиска американцев и их сторонников, и вновь призвало своих граждан покинуть Венесуэлу.

В ответном заявлении министерства иностранных дел республики подчёркивается, что в стране царит полное спокойствие, мир и стабильность. Все населённые пункты, транспортные магистрали, контрольно-пропускные пункты и системы безопасности функционируют в нормальном режиме, а всё вооружение находится под строгим контролем законного правительства.

