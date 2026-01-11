NYT: Рубио обсудил протесты в Иране с Нетаньяху

Госсекретарь США Марко Рубио обсудил протесты в Иране с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом пишет газета New York Times.

© Газета.Ru

"По словам трех источников, знакомых с содержанием разговора, госсекретарь Марко Рубио в субботу утром провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Как сообщили источники, лидеры обсудили протесты в Иране, ситуацию в Сирии и мирное соглашение в Газе", - сообщают журналисты.

До этого стало известно, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность одобрения военных ударов по Ирану на фоне внутренних протестов в стране. Как отмечается, окончательное решение в этом вопросе американским лидером пока не принято, однако он, как утверждают журналисты New York Times, "серьезно обдумывает" эту возможность.

9 января американский лидер заявил, что США нанесут Ирану "очень сильный удар", если в стране будут уничтожать протестующих, недовольных складывающейся в стране экономической ситуацией. 28 декабря в Тегеране начались протесты против инфляции и ухудшения экономической ситуации в стране. Позже демонстрации распространились на другие города исламской республики.