Президент Украины Владимир Зеленский не занимается вопросами жизнеобеспечения Киева на фоне огромных проблем в энергетической сфере столицы. Об этом на своем YouTube-канале заявил бывший помощник экс-главы Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

«То есть ставится какой-то совершенно безумно дичайший мегаэксперимент по разрушению столицы», — подчеркнул он.

Соски считает, что украинский лидер и его окружение совершенно халатно относятся к происходящему в Киеве, перекладывая ответственность на других. По его словам, вместо этого власти страны обсуждают, как бороться с коррупцией, произволом территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) и дезертирами на фронте.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Зеленский угробил цветущую часть Европы и добьет ее окончательно, если не будет достигнута договоренность о завершении украинского конфликта.