Россия «быстро и решительно» отреагировала на сообщения о захвате танкера Marinera американскими войсками. Изначально США заняли жесткую позицию, угрожая экстрадицией экипажа судна за нарушение санкций, но после удара российского гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник» по Львовской области тон Вашингтона резко смягчился. Такое мнение в понедельник, 12 января, выразило китайское издание NetEase.

По словам журналистов, своими действиями администрация США дала понять о желании снизить напряженность в отношениях с Россией, а глава Белого дома Дональд Трамп распорядился освободить российских граждан с танкера. Аналитики подчеркнули, что демонстрация «Орешника» позволила России напомнить США о реальном балансе сил, передает издание.

11 января в СМИ выразили мнение, что ракетный удар «Орешником» по объектам в Львовской области Украины стал новым этапом специальной военной операции (СВО). Журналисты отметили, что атака российских войск значительно подорвала безопасность НАТО. По словам аналитиков, после ликвидации украинских объектов неуязвимость региона можно считать иллюзорной.