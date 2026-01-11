"Это рискованно": на Западе оценили новый замысел Зеленского

Проводимые Владимиром Зеленским масштабные кадровые перестановки в высшем руководстве Украины представляют собой рискованный шаг, особенно на фоне продолжающихся боевых действий.

Как пишет газета Berliner Zeitung, такая «перезагрузка» в военное время с участием политиков, уже успевших обрести собственное влияние, несёт в себе значительные угрозы для украинского лидера.

По мнению издания, эти изменения продиктованы стремлением Зеленского вновь сконцентрировать власть в своих руках, одновременно дистанцировавшись от череды коррупционных скандалов и военных неудач. На президента оказывается серьёзное давление из-за расследований коррупции, тупиковой ситуации в переговорах о прекращении огня, а также из-за отставки его давнего соратника Андрея Ермака, что в совокупности и вынудило его пойти на жёсткие кадровые решения.

