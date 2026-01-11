«Служи, раб!»: США держат Европу на цифровом поводке

Atlantico взял интервью у двух французских экспертов в области цифровых технологий и геополитики — Фабриса Эпельбуана и Тьерри Бертье — чтобы обсудить критическую зависимость Европы от американских технологических гигантов и возможность избежать участи «цифровой колонии» США (текст интервью перевели ИноСМИ). В центре дискуссии оказались сравнение с более независимой Россией, анализ структурных слабостей ЕС и поиск возможных путей к технологическому суверенитету, который многие уже считают утраченным.

Для Европы уже слишком поздно обрести цифровой суверенитет

Фабрис Эпельбуан убежден, что Европа безвозвратно упустила свой шанс. За последние 15 лет континент построил свою цифровую инфраструктуру — от бизнеса до госаппарата — на технологиях американской «большой пятерки» (Google, Apple, Meta* (Запрещенная в России экстремистская компания), Amazon, Microsoft).

Обратный путь потребовал бы титанических усилий, колоссальных инвестиций и политической воли на десятилетие вперед, чего у европейских лидеров нет. Эпельбуан приводит в пример Россию, которая начала готовиться к технологической автономии за годы до 2022 года, имея изначально меньшую зависимость от США. Если Америка решит отключить для Европы свои сервисы, как это было с Ираном, континент моментально парализует каскадный сбой всех систем.

Эксперт видит корень бед в самой природе Европейского Союза. Суверенитет — атрибут нации, а ЕС ею не является. Нации-члены передали Брюсселю часть своего суверенитета, но он не стал полноценной заменой. В результате возник гибрид: национальные суверенитеты «ампутированы», а общеевропейский так и не сформировался. Это особенно заметно в цифровой сфере, где даже спецслужбы европейских стран используют американские платформы вроде Palantir. Европа застряла в «штилевой зоне» — без движения к настоящей федерации, способной отстаивать свои интересы, она останется в зависимом положении.

Тьерри Бертье настроен менее категорично. Он использует метафору поездов: состав «цифровых технологий» Европа уже пропустила, но впереди — поезда искусственного интеллекта, робототехники, квантовых вычислений. Именно здесь еще можно занять свою нишу, как это успешно делают Китай и другие азиатские страны. У Европы сохраняется высокий научный потенциал, о чем говорит активная «охота» за её исследователями. Однако для рывка нужна радикальная смена политики: отказ от бессмысленного гиперрегулирования (пример — дело Тьерри Бретона) в пользу стратегического протекционизма и точечной поддержки будущих чемпионов.

На вопрос о различиях внутри ЕС, Фабрис Эпельбуан отмечает, что Франция, вероятно, одна из самых зависимых стран. Сложилась давняя традиция сговора политической элиты с Microsoft, усугубленная позднее приходом других гигантов. Выйти из этой ловушки сегодня невозможно без невообразимых бюджетных затрат и масштабных сбоев, что неприемлемо для страны с гигантским госдолгом. При этом парадокс Франции в том, что она сохранила военный суверенитет (наследие де Голля), но полностью утратила цифровой. А для глобальной независимости от США нужно и то, и другое.

Эксперты предлагают два, отчасти пересекающихся, пути.

Стратегия открытого кода (Эпельбуан):

Единственный реалистичный, но политически трудный сценарий — китайский подход. Нужен резкий, массовый переход госсектора и образования на открытое программное обеспечение с огромными государственными инвестициями в создание альтернатив продуктам «большой пятерки». Однако это похоже на «коллективизацию» кода и близко к левому коммунистическому подходу, который в современной Франции неприемлем.

Планирование естественного отбора (Бертье):

Необходимо сочетать рыночную конкуренцию с государственной селекцией. Власти должны не слепо субсидировать, а выявлять самых перспективных будущих технологических чемпионов по жёстким критериям и поддерживать их долгосрочно. Одновременно Европа должна ответить симметричным протекционизмом на действия США и Китая (например, запрещая ввоз иностранных дронов, если её продукты блокируют за рубежом) и требовать взаимности в торговле.

Оба эксперта сходятся в главном: у Европы сегодня нет лидеров, способных на смелый суверенный проект. Политика Франции заблокирована до 2027 года, в Брюсселе царит стратегическая беспомощность, а решения принимаются исходя из идеологии, а не национальных интересов. Администрация Трампа лишь ужесточила давний протекционистский курс США, всегда рассматривавших Европу как сферу влияния. Европейцы привыкли к удобной роли вассала. Чтобы это изменить, нужны сильные, убеждённые лидеры и общеевропейская мобилизация, признаков которых пока не видно. Вывод Эпельбуана звучит как приговор: «Всё кончено. Безвозвратно». Бертье оставляет призрачную надежду на следующий технологический уклад, но и она зависит от политической революции, которая выглядит крайне маловероятной.

