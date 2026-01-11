Маск обвинил правительство Великобритании в фашизме

Американский бизнесмен Илон Маск назвал британское правительство фашистским из-за высокого числа арестов за посты в соцсетях.

Один из пользователей соцсети Х опубликовал статистику, согласно которой в Великобритании якобы арестовали более 12,2 тыс. человек из-за комментариев в соцсетях.

В публикации при этом не указан источник информации и период сбора данных.

«Почему правительство Британии настолько фашистское?» — отреагировал на это Маск.

Ранее издание The Daily Telegraph писало, что правительство Великобритании рассматривает жёсткие санкции в отношении соцсети X, вплоть до её блокировки в стране. Поводом стала деятельность нейросети Grok, которая по запросам создаёт изображения обнажённых женщин и детей.

Конгрессвумен США Анна Паулина Луна заявила, что инициирует законопроект о введении санкций против британского премьера Кира Стармера и страны в целом, если Лондон примет решение запретить социальную сеть X.