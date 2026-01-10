Министр обороны Бельгии Тео Франкен, обещавший «стереть Москву с лица Земли», признал, что королевство не готово к войне будущего с применением беспилотников, роботов и ИИ. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Накануне глава ведомства отчитался о ходе добровольной призывной кампании в армию страны. По его данным, на годичную военную службу по состоянию на 1 января было зарегистрировано 1566 человек.

«То же самое касается робототехники, интеграции данных, беспилотников, квантовых компьютеров. Мы должны быть готовы к войне будущего. На данный момент мы к ней не готовы», — заявил Франкен.

Ранее министр рассказал, что полк специального назначения бельгийской армии после 16 лет ожидания получил переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК) PIORUN для борьбы с БПЛА.