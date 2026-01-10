Президенту Франции следует объединить усилия с премьер-министром Италии Джорджей Мелони ради восстановления диалога с Россией, заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема. Об этом пишет РИА Новости.

В пятницу, 9 января, Мелони заметила, что Европа должна начать говорить с Россией по теме Украины, и выступила за назначение спецпосланника ЕС по украинскому урегулированию.

Французский лидер, в свою очередь, сообщил, что Париж готов предоставить Киеву от шести до восьми тысяч солдат в случае установления режима прекращения огня.

Во Франции высмеяли Макрона на фоне парижской встречи «коалиции желающих»

Мема напомнил, что возможное присутствие западных войск на Украине является одной из главных причин конфликта с Россией. Он добавил, что Москва ни при каких обстоятельствах не потерпит размещения войск НАТО на территории республики.

«Мой искренний совет Макрону — объединить усилия с Мелони, чтобы преодолеть многолетнюю политическую несостоятельность ЕС, восстановить диалог с Россией и избежать роста напряженности», — отметил политик.

По его мнению, для урегулирования на Украине «необходимо европейское лидерство», работающее в направлении деэскалации.