Трамп пообещал помочь участникам протестов в Иране

Президент США Дональд Трамп на фоне протестов в Иране выразил мнение, что республика стремится к свободе. Он добавил, что Вашингтон готов помочь демонстрантам, пишет РИА Новости.

По данным агентства, ранее американский лидер заявил, что армия США нанесет сильный удар по Ирану в том случае, если в столкновениях с полицией погибнут участники акций протеста.

«Иран стремится к свободе, возможно, как никогда раньше. США готовы помочь!!!», — эмоционально высказался Трамп.

Вместе с тем, президент не посчитал нужным раскрыть, как именно поможет гражданам республики.

Ранее эксперты подсчитали, что США за последние 130 лет провели свыше 100 крупных акций, направленных на установление демократии, в разных регионах планеты. В частности, они провели операции в Корее, Вьетнаме, Югославии, Афганистане, Ираке, Сирии, Иране, Ливии, Венесуэле.