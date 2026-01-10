Трамп признался в любви к Венесуэле через неделю после бомбежки Каракаса

Президент США Дональд Трамп признался в любви к народу Венесуэлы спустя неделю после бомбежки Каракаса, убийства десятков граждан республики и похищения ее президента Николаса Мадуро, пишет РИА Новости.

Американский лидер уточнил, что не только любит венесуэльцев, но и делает все, чтобы сделать их страну богатой и безопасной.

Президент не раскрыл, как именно обогатит и обезопасит латиноамериканскую страну, отметили журналисты.

Трамп назвал причину отмены «второй волны» ударов по Венесуэле

Ранее Трамп в ходе встречи с представителями нефтяных компаний в Белом доме сообщил, что любит россиян и китайцев.

Кроме того, президент США в ходе различных выступлений признавался в любви к украинцам, израильтянам, пуэториканцам и ряду других народов.

По словам политологов, Трамп обычно делает такие заявления перед предложением невыгодных сделок, силовыми акциями, поставками оружия противникам «любимых» им народов.