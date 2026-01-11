НАБУ провело обыск у водителя Ермака

Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале позлорадствовал над бывшим главой Офиса президента (ОП) Андреем Ермаком.

«Ермака постигает сейчас та же участь, которую он устраивал многим, кого кошмарил обысками и уголовными делами», — написал он. Так депутат прокомментировал обыски, которое Национальное антикоррупционное бюро Украины провело у водителя бывшего главы ОП.

По словам Дубинского, это может быть превентивной мерой для президента Украины Владимира Зеленского перед его встречей с американским лидером Дональдом Трампом.

Ранее стало известно о большом коррупционном скандале в Киеве. Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры пришли с обыском к Ермаку.

После обысков Ермак подал в отставку, а украинский президент анонсировал перезагрузку офиса.